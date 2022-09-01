Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 3-й, Карякин – 14-й

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает третье место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Лидирует 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ

1 сентября

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2861

2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808

3. Ян Непомнящий (Россия) – 2792

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778

5. Уэсли Со (США) – 2771

6. Хикару Накамура (США) – 2768

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2764

8. Левон Аронян (США) – 2759

9. Фабиано Каруана (США) – 2758

10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2757

11. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2757

12. Вишвантан Ананд (Индия) – 2756

13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2754

14. Сергей Карякин (Россия) – 2747

15. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747

16. Леньер Домингес (США) – 2745

17. Александр Грищук (Россия) – 2745...

19. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...

26. Никита Витюгов (Россия) – 2722...

37. Кирилл Алексеенко (Россия) – 2707

38. Владислав Артемьев (Россия) – 2706

39. Санан Сюгиров (Россия) – 2703

40. Даниил Дубов (Россия) – 2702

41. Евгений Томашевский (Россия) – 2700

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