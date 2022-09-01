Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 3-й, Карякин – 14-й

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает третье место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Лидирует 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
1 сентября
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2861
2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808
3. Ян Непомнящий (Россия) – 2792
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778
5. Уэсли Со (США) – 2771
6. Хикару Накамура (США) – 2768
7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2764
8. Левон Аронян (США) – 2759
9. Фабиано Каруана (США) – 2758
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2757
11. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2757
12. Вишвантан Ананд (Индия) – 2756
13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2754
14. Сергей Карякин (Россия) – 2747
15. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747
16. Леньер Домингес (США) – 2745
17. Александр Грищук (Россия) – 2745...
19. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...
26. Никита Витюгов (Россия) – 2722...
37. Кирилл Алексеенко (Россия) – 2707
38. Владислав Артемьев (Россия) – 2706
39. Санан Сюгиров (Россия) – 2703
40. Даниил Дубов (Россия) – 2702
41. Евгений Томашевский (Россия) – 2700