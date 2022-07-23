Школьник из Подмосковья обыграл Сергея Карякина во время сеанса одновременной игры на «Кубке Карякина»

Сегодня в подмосковном Одинцове прошел шахматный турнир «Кубок Сергея Карякина».

Гроссмейстер провел сеанс одновременной игры. С ним сыграли 15 юных шахматистов, лучше всех выступивших в любительском турнире.

Обыграть Карякина смог школьник из Сергиева Посада Виталий Лихоборов. Еще двое – Александр Ананьев из Пушкино и Варвара Чекан из Люберец – завершили партии вничью.

Комментировал игру Дмитрий Губерниев.

«Мы уже обсудили с Сергеем, что будем развивать турнир. Заявок на участие было в разы больше, чем мы сегодня могли принять. Поэтому будем расширяться, проводить ежегодно.

И мы хотим придерживаться именно такого формата: парк, игры под открытым небом, на свежем воздухе, поэтому турнир будет проходить в летний сезон», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.