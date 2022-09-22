Дмитрий Свищев: «Надеемся, что за время дисквалификации Карякин не потерял форму и покажет, что российские шахматы впереди планеты всей»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал завершение шестимесячной дисквалификации Сергея Карякина.

«Так и должно быть в цивилизованных странах и профессиональных организациях. Надеемся, что за время дисквалификации Карякин не потерял форму и покажет, что российские шахматы впереди планеты всей.

Теперь давайте дождемся фактического возвращения Сергея к участию в турнирах, поскольку в настоящее время могут происходить самые разные ситуации.

Так или иначе сами санкции по политическим мотивам не должны применяться к спортсменам», – сказал Свищев.

«Это принципиальный вопрос. Нейтральный статус меня не устраивает». Карякин отказался от выступлений под нейтральным флагом