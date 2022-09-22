Анатолий Карпов: «ФИДЕ должна реабилитировать себя и дать Карякину wild card на следующий турнир претендентов»

12-й чемпион мира по шахматам прокомментировал новость о том, что шестимесячная дисквалификация российского гроссмейстера завершилась.

В марте ФИДЕ дисквалифицировала Карякина из-за его высказываний о ситуации на Украине. В связи с отстранением шахматист не смог выступить на турнире претендентов в Мадриде.

«Это замечательно, что закончилась дисквалификация и он может участвовать в турнирах. Его дисквалификация была полным безобразием, у ФИДЕ не было прав на лишение его возможности участвовать в отборочном цикле турнира претендентов.

Считаю, что должна реабилитировать себя, если может, и дать Сергею wild card на следующем турнире – это не полная реабилитация, но была бы частичной», – сказал Карпов.