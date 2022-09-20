Левон Аронян: «Понимаю разочарование Карлсена. Ниманн был не самым честным в онлайн-шахматах, но он молод и, надеюсь, извлечет из этого урок»

Гроссмейстер сборной США Левон Аронян прокомментировал скандал с участием Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна.

Ранее Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour. Незадолго до этого они встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – норвежец проиграл, после чего снялся с соревнований. Сообщалось, что причиной могли стать подозрения Магнуса в жульничестве со стороны соперника.

Сам Ниманн заявлял, что в прошлом действительно читерил в онлайн-турнирах, но сейчас сожалеет о своих действиях.

«Я понимаю разочарование Магнуса. Я действительно не слишком хорошо знал о многих вещах. На данный момент мое мнение где-то посередине.

Я считаю, что Ханс был не самым честным человеком, когда дело касалось онлайн-шахмат, но он молодой парень и, надеюсь, он извлечет из этого урок», – сказал Аронян,

Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах