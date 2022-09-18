Непомнящий о турнире в Сент-Луисе: «Надеюсь, что негативный информационный шум поутихнет, а справедливость восторжествует»

Российский гроссмейстер высказался о снятии норвежца с этапа серии в Сент-Луисе.

По утверждениям СМИ и экспертов, Карлсен мог сняться из-за подозрений в жульничестве соперника, который его обыграл – американца . Сам норвежец не говорил об этом напрямую.

«Завершился трехнедельный шахматный марафон в Сент-Луисе.

Несмотря на неоптимальную игровую форму, удалось разделить первое место в классическом турнире и третье в фишеровских шахматах. Впрочем, упущенные возможности оставляют горьковатое послевкусие.

Общие впечатления от турнира оказались омрачены скандалом, разразившимся после третьего тура, и решением Магнуса Карлсена выбыть из соревнования.

Не возьмусь выносить вердикт, так как могу опираться только лишь на свой опыт, знания, интуицию и ощущения.

Надеюсь, что негативный информационный шум поутихнет, меры, принимаемые организаторами, будут сводить вероятность нечестной игры к минимуму, а справедливость восторжествует», – написал Непомнящий в соцсети.

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах