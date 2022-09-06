Магнус Карлсен мог сняться с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе из-за подозрений в жульничестве соперника, который его обыграл

Снятие действующего чемпиона мира с этапа в Сент-Луисе может быть связано с тем, что он подозревает соперника в жульничестве, пишет Dagbladet.

После поражения от 19-летнего американца Ханса Ниманна Карлсен заявил, что снимается с турнира, и приложил к сообщению отрывок из интервью с цитатой Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

«Это драма и скандал больших масштабов. Магнус не объяснил свой выбор, но все указывает на то, что он подозревает Ниманна в читерстве.

Доказательств нет, но Ниманн уже дважды попадался на мошенничестве в онлайн-турнирах.

Это говорит о том, что он был готов сделать это в прошлом, но в данном случае ничего не доказывает. Это особая ситуация, и если его поймают на мошенничестве – его карьере конец.

Почему Карлсен использует цитату Моуринью? Наверное, потому что ему нужно быть осторожным в высказываниях. Ему может грозить наказание, если он выдвинет обвинения, а доказать что-либо будет при этом очень сложно», – отметил шахматный эксперт Тарьей Свенсен.

«Очевидно, что Магнус подозревает нечестную игру, но не хочет выдвигать публичные обвинения. Он проиграл Ниманну после беспроигрышной серии из 53 партий», – цитирует Chess24 шахматиста и комментатора Лоуренса Трента.

Ниманн заявил, что считает поступок Карлсена странным.

«Я потерял дар речи, если честно. Это очень странно. Сначала он отказывается от титула чемпиона мира – я был очень удивлен. А теперь это.

Не хочу спешить с выводами, но это действительно странно. Однако, по крайней мере, мне удалось победить его до того, как он отказался играть, и это хорошо», – сказал шахматист.

Ниманн – единственный, кому удалось выиграть у Карлсена по ходу турнира.

«Нередко бывает такое, что, когда молодые игроки играют очень хорошо, в их адрес звучат обвинения.

Все мои коллеги – в значительной степени параноики, и довольно часто я говорил им: да ладно, ребята, бросьте... Я думаю, что молодежь на самом деле может играть очень хорошо», – заявил по этому поводу .

Магнус Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе