Андрей Филатов: «Под санкциями у нас находится много шахматистов, не только Карякин. У некоторых нет даже перспектив к снятию санкций»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о возможности снятия санкций с российских спортсменов после переизбрания Аркадия Дворковича на пост главы ФИДЕ.

– Под санкциями у нас много находится шахматистов, не только Сергей Карякин. Это большая несправедливость по отношению к нему. Но там это все ограничивается сроком до сентября, у некоторых других шахматистов нет даже перспектив к снятию санкций с них.

К примеру на конгрессе сейчас присутствует 16-летний Мурзин, который пытается показать своей игрой, чего они лишаются в связи с его отстранением.

– Ожидали ли такого разгрома на выборах?

– Честно скажу, не ожидал такой триумфальной победы, такого разрыва не было в истории. Верил и ожидал победу, но такого разгрома не ждали.

Постепенно с каждым месяцем ситуация по отношению к России менялась. Была большая пропагандистская компания, что Россия изолирована.

– Верите ли, что удастся вернуть наши команды в большой спорт в новый срок Аркадия Владимировича на посту президента ФИДЕ?

– Сейчас идет перезагрузка всех органов ФИДЕ. Надеемся, что данный вопрос будет рассмотрен, и наши команды вернуться на международную арену. В какой период? Это многоэтапный вопрос, – сказал Филатов.

Карякин о победе Дворковича на выборах главы ФИДЕ: «Предостерег бы всех от излишней радости. Судя по предыдущим событиям, он не будет за нас чем-то рисковать»