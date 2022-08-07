Сергей Карякин: «Когда я был дисквалифицирован по надуманным причинам, Дворкович не заступился. Однако он лучше, чем кандидат с Украины»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о переизбрании Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Не делал бы из победы Дворковича большую новость. Потому что Дворкович уже показал свое отношение к российским шахматам, когда мужская и женская сборные России не были допущены на шахматную Олимпиаду.

Когда я был дисквалифицирован по надуманным причинам, он не пробовал заступиться за меня, за сборную. Однако в любом случае Дворкович лучше, чем альтернативный кандидат с Украины (Андрей Баришполец – Sports.ru)

Но я не вижу, из-за чего политика ФИДЕ может поменяться. Если в команде россиянина останется Эмиль Сутовский (генеральный директор ФИДЕ), тогда политика не поменяется.

Если Дворкович поменяет команду и будет что-то делать в интересах России – тогда другой разговор. Но я чудес не жду», – сказал Карякин.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».