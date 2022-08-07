Дмитрий Песков: «Политика пронизывает все аспекты, связанные со спортом, что неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Дмитрий Песков Политика Шахматы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприемлемости вмешательства политики в культуру и спорт.

Сегодня россиянина Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Песков, который является главой попечительского совета Федерации шахмат России, назвал это хорошей новостью.

«Политика, безусловно, к сожалению, пронизывает все аспекты, связанные со спортом, с культурой, что весьма и весьма нежелательно и неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться, мы должны бороться и также побеждать в конкурентной борьбе», – сказал представитель Кремля.

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