Дмитрий Песков: «Политика пронизывает все аспекты, связанные со спортом, что неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприемлемости вмешательства политики в культуру и спорт.
Сегодня россиянина Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Песков, который является главой попечительского совета Федерации шахмат России, назвал это хорошей новостью.
«Политика, безусловно, к сожалению, пронизывает все аспекты, связанные со спортом, с культурой, что весьма и весьма нежелательно и неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться, мы должны бороться и также побеждать в конкурентной борьбе», – сказал представитель Кремля.