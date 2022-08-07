Песков о выборах главы ФИДЕ: «Болели за Дворковича, гражданина России. То, что он выиграл, – это очень и очень хорошая новость»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переизбрание россиянина Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации ( ).

«Выборы, которые проходили на конференции в Индии, приковывали внимание многих во всем мире. Всегда выборы главы ФИДЕ очень важны, это мировое событие, и, конечно же, мы болели за Дворковича, за гражданина России.

Это были конкурентные выборы. То, что выиграл Дворкович, – это очень и очень хорошая новость», – сказал представитель Кремля.

Песков является главой попечительского совета Федерации шахмат России.

Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации