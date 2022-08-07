Филатов о победе Дворковича на выборах главы ФИДЕ: «Перевес 157 голосов против 16 показывает, что Россия не находится в изоляции»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил россиянина Аркадия Дворковича с переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Поздравляю Аркадия Дворковича и его команду со столь убедительной победой! Такой значительный перевес – 157 голосов против 16 у его конкурента – показывает, что Россия не находится в изоляции.
Благодарю всю команду, в частности, Марка Глуховского и Михаила Кобалия за успешную предвыборную работу и поддержку нашего кандидата», – сказал Филатов.