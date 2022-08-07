Дворкович после победы на выборах главы ФИДЕ: «Хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период»

Россиянин Аркадий Дворкович высказался о своей победе на выборах президента Международной шахматной федерации ( ).

«Огромное спасибо всем за поддержку. Я хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период.

Я ценю каждый голос и то, что вы проголосовали за позитивную программу, которую мы сформулировали для ФИДЕ и которую мы уже старались и стараемся внедрить на протяжении последних лет.

Мы с нетерпением ждем работы с каждым из вас в ближайшие четыре года. Для меня это большая честь, привилегия и счастье – работать для вас как одна команда и как одна семья. Спасибо», – сказал Дворкович.

Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации