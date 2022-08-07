Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации

Россиянина Аркадия Дворковича в ходе генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации ( ) в Ченнаи переизбрали на пост президента организации.

Должность вице-президента займет индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Также на пост главы ФИДЕ претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов снялся с выборов по состоянию здоровья во вторник, француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться на должность во время генассамблеи.

Дворкович возглавляет организацию с октября 2018 года.