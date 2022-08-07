Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации

Теги Вишванатан Ананд ФИДЕ Аркадий Дворкович Шахматы

Россиянина Аркадия Дворковича в ходе генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Ченнаи переизбрали на пост президента организации.

Должность вице-президента займет индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Также на пост главы ФИДЕ претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов снялся с выборов по состоянию здоровья во вторник, француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться на должность во время генассамблеи.

Дворкович возглавляет организацию с октября 2018 года.

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