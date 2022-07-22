Карякин об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «С точки зрения признания в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ты как бы не чемпион»

Теги Магнус Карлсен Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что отказ норвежца Магнуса Карлсена играть против Яна Непомнящего не связан с политикой.

Ранее стало известно, что в матче за звание чемпиона мира Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем. Карлсен отказался защищать титул, объяснив это отсутствием мотивации.

«Да, здесь не стоит искать политические подтексты тем более, что у Яна Непомнящего позиция, скажем так, не очень однозначная в свете того, что происходит сейчас. И поэтому, скорее, другие причины.

Формально и юридически будет чемпион мира – это либо Дин Лижэнь или Ян Непомнящий. Но с точки зрения признания в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ну, как бы ты не чемпион. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Карякин.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные