Карякин об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «С точки зрения признания в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ты как бы не чемпион»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что отказ норвежца Магнуса Карлсена играть против Яна Непомнящего не связан с политикой.

Ранее стало известно, что в матче за звание чемпиона мира Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем. Карлсен отказался защищать титул, объяснив это отсутствием мотивации.

«Да, здесь не стоит искать политические подтексты тем более, что у Яна Непомнящего позиция, скажем так, не очень однозначная в свете того, что происходит сейчас. И поэтому, скорее, другие причины.

Формально и юридически будет чемпион мира – это либо Дин Лижэнь или Ян Непомнящий. Но с точки зрения признания в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ну, как бы ты не чемпион. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Карякин.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»