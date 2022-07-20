Дмитрий Губерниев: «У Непомнящего огромный шанс победить, привести в Россию шахматную корону. Мы все очень ждем, что это произойдет»

Теги Магнус Карлсен Дмитрий Губерниев Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ Магнуса Карлсена сыграть с Яном Непомнящим в матче за шахматную корону.

Действующий чемпион мира отказался от защиты титула, объяснив это потерей мотивации. В прошлом году Карлсен уже играл в матче за шахматную корону с Непомнящим. 

Российский шахматист сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем. 

«Очень жаль. Он, видимо, идет по пути Бобби Фишера, потому что у него перед глазами такой роскошный и одновременно трагический пример.

Хотелось бы, конечно, чтобы Непомнящий сразился снова с Магнусом Карлсеном, потому что он настоящий шахматный король, настоящий чемпион мира.

Но раз мотивация потеряна, регламент есть регламент, наш будет играть против китайца. В любом случае шанс огромный победить, привести в Россию шахматную корону после перерыва.

Мы все очень ждем, что это произойдет», – сказал Губерниев.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

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