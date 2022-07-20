Дмитрий Губерниев: «У Непомнящего огромный шанс победить, привести в Россию шахматную корону. Мы все очень ждем, что это произойдет»

прокомментировал отказ сыграть с Яном Непомнящим в матче за шахматную корону.

Действующий чемпион мира отказался от защиты титула, объяснив это потерей мотивации. В прошлом году Карлсен уже играл в матче за шахматную корону с Непомнящим.

Российский шахматист сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

«Очень жаль. Он, видимо, идет по пути Бобби Фишера, потому что у него перед глазами такой роскошный и одновременно трагический пример.

Хотелось бы, конечно, чтобы Непомнящий сразился снова с Магнусом Карлсеном, потому что он настоящий шахматный король, настоящий чемпион мира.

Но раз мотивация потеряна, регламент есть регламент, наш будет играть против китайца. В любом случае шанс огромный победить, привести в Россию шахматную корону после перерыва.

Мы все очень ждем, что это произойдет», – сказал Губерниев.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?