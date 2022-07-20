Сергей Смагин: «Если призовой фонд по сравнению с предыдущим матчем будет в два или три раза больше, Карлсен поменяет позицию»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче на первенство мира против китайца Дин Лижэня.

«Судя по тому, как сегодня развиваются события, Ян прогрессирует, а китаец после долгого сидения на карантине все-таки не тот, каким был даже два года назад.

Их шансы примерно равные, но если этот матч состоится, то, конечно, Ян будет в нем фаворитом», – сказал Смагин.

Также Смагин прокомментировал отказ от матча действующего чемпиона мира .

«Остается надеяться, что это его предварительная позиция, которую не стоит сейчас переоценивать. Во-первых, пройдут выборы главы , будет президент, начнутся переговоры.

Конечно, есть небольшая аналогия с 1975 годом, когда Бобби Фишер не стал играть. Но, думаю, если призовой фонд по сравнению с предыдущим матчем будет в два или в три раза больше, Магнус поменяет позицию.

Тут нужно многого дождаться, и в первую очередь – результатов выборов президента ФИДЕ.

Трудно сказать, что Карлсену может не нравиться. Вроде уже зрелый человек, но такие заявления кажутся мальчишескими – «мне надоело». Это чемпион мира, человек, на которого многие должны равняться.

И самое обидное для шахматного сообщества, что в последние годы система отбора на чемпионат мира была с огромным трудом восстановлена, а теперь взять и все поломать... Причем это делает человек, от которого этого меньше всего можно ожидать.

Мне кажется, это явно не положительный момент для Карлсена и для всего шахматного сообщества. Моя точка зрения в том, что такая его позиция — временная, и все-таки матч Яна с Карлсеном на каких-то других условиях состоится», – сказал эксперт.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?