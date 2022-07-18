Сергей Карякин: «В «Ходе королевы» шахматистка сидит под какими-то веществами. Прекрасная мысль — подать жалобу на этот сериал в комиссию по этике»

Российский шахматист поделился мнением о сериале «Ход королевы».

— Попсовый вопрос: смотрел сериал «Ход королевы»?

— Я вообще стараюсь шахматные фильмы не смотреть. Боюсь в них разочароваться. Но про «Ход королевы» я прекрасно знаю, потому что мне все про него рассказывают. Отлично знаю, что в сериале происходило. Для популяризации шахмат это, конечно, шикарно. После выхода сериала гораздо больше людей стало интересоваться и играть в шахматы.

С другой стороны, сама составляющая фильма — шахматистка сидит под какими-то веществами и играет. Вообще, за это можно привлечь. Кстати, комиссии по этике надо обратить внимание! Почему это проходит, а я — нет?

Прекрасная мысль — подать жалобу на этот сериал в комиссию по этике

— Мне, кажется, Андрей Филатов (президент Федерации шахмат России) рассказывал, что если дети занимаются шахматами, то у них минимальный шанс попробовать наркотики.

— Есть такая теория. Шахматы в школах, например, введены в двух странах повсеместно: в Индии и Армении. Это обязательный предмет. Считается, что после этого школьники начинают думать и у них нет такой тяги к чему-то совсем запретному.

— Возвращаясь к тебе, сериалы ты не смотришь, тогда какие у тебя увлечения помимо шахмат?

— Я люблю тачки. Люблю делать тест-драйвы. С огромным удовольствием катаюсь на всем, чем можно, – сказал Карякин.

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