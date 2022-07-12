Карякин ответил Пескову на слова об эффективности ФШР: «Знаю, вы любите шахматы, но хотелось, чтобы вы получали информацию не только от функционеров федерации»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обратился к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову насчет ситуации с Федерацией шахмат России (ФШР).

Ранее Карякин раскритиковал работу руководства ФШР. В свою очередь Песков, который является председателем попечительского совета ФШР, заявил, что федерация демонстрирует высокие показатели и создает хорошие условия для спортсменов.

«Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Знаю, что вы очень любите шахматы, но хотелось, чтобы вы получали информацию не только от шахматных функционеров федерации.

После последнего переизбрания президента ФШР вместе с его администрацией в 2018 году ответственно заявляю, что федерация откровенно бездействует!» – написал Карякин в своем телеграм-канале.

«Дмитрий Сергеевич, поймите, «высокие показатели» создает не федерация, а спортсмены.

Целью ФШР является развитие шахмат в России и представительство интересов шахматистов-членов ФШР как внутри государства, так и за рубежом, это прописано в уставе ФШР. Увы, на практике часто все происходит иначе…» – добавил гроссмейстер.

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Песков после критики Карякина в адрес ФШР: «Федерация дает высокие показатели и создает для спортсменов хорошие условия»