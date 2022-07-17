Анатолий Карпов: «ФИДЕ сдала все позиции, какие только можно, это беспомощная организация. То, что они сотворили с Карякиным – ужас»

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Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил, считает Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) беспомощной организацией. 

«Буду ли участвовать в выборах президента Федерации шахмат России? До них далеко еще, посмотрим.

Впереди главное – выборы президента ФИДЕ, которая сдала все позиции, какие только можно.

Такой беспомощной, как сейчас, эта организация не была никогда. А то, что сотворили с Сергеем Карякиным, – это ужас», – сказал Карпов.

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