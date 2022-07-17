Анатолий Карпов: «ФИДЕ сдала все позиции, какие только можно, это беспомощная организация. То, что они сотворили с Карякиным – ужас»

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил, считает Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) беспомощной организацией.
«Буду ли участвовать в выборах президента Федерации шахмат России? До них далеко еще, посмотрим.
Впереди главное – выборы президента ФИДЕ, которая сдала все позиции, какие только можно.
Такой беспомощной, как сейчас, эта организация не была никогда. А то, что сотворили с Сергеем Карякиным, – это ужас», – сказал Карпов.
Сергей Карякин: «Федерацией шахмат России управляют из Израиля. Исполнительный директор ФШР не скрывает антигосударственные взгляды»