Сергей Карякин: «Дал бы процентов 70 на то, что Карслен будет играть чемпионский матч с Непомнящим, и 30 – на то, что откажется»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном отказе действующего чемпиона мира от защиты титула.

Ранее норвежец заявлял, что может отказаться от матча за шахматную корону, если его соперником будет не Алиреза Фиружа. Турнир претендентов-2022 выиграл россиянин .

– Остается открытым вопрос, будет ли Магнус сейчас играть чемпионский матч против Непомнящего. На ваш взгляд, насколько велика вероятность, что он откажется?

– Изначально я считал, что он будет играть с кем угодно, кроме Яна – потому что с Яном он играл только что. Это небольшое удовольствие: два года готовиться к одному сопернику, только о нем и думать. Это сложно, скучно, неинтересно. Магнус любит получать удовольствие от игры, а не заниматься рутинной работой.

Вероятность, что он откажется, есть, думаю, скоро мы узнаем его решение. Я бы дал процентов 70 на то, что он будет играть, и 30 – на то, что откажется.

– Если он решит не играть, то Ян будет бороться за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем, ставшим вторым на турнире претендентов. Нет ли у вас досады по этому поводу? Ведь Лижэнь получил путевку на турнир претендентов после того, как вас дисквалифицировали, то есть, по сути, занял ваше место.

– Есть досада от того, что я в принципе не играл. К Лижэню у меня никаких претензий нет, он делал все, что от него зависело. Впрочем, считаю, что Китайская шахматная федерация приняла очень глупое решение отправлять своего спортсмена на турнир претендентов за день до начала. Он прилетел в Мадрид, не успел акклиматизироваться и уже на следующий день сел играть. В первой же партии он попал на Яна Непомнящего и в лучшей позиции начал допускать жуткие ошибки – и сразу проиграл. Конечно, это следствие акклиматизации.

А так, я просто боюсь, что отказ Магнуса породит хаос в шахматном мире. И так легитимность этого цикла розыгрыша чемпионата мира под вопросом из-за моего отстранения, а если раскол усугубится, это может привести к хаосу. И в этом случае я не очень понимаю, какой спонсор даст деньги на матч за титул чемпиона мира, который будет проводиться без самого чемпиона, – сказал Карякин.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?