Карлсен хочет сыграть матч за шахматную корону с Непомнящим в формате трех сетов («Спорт-Экспресс»)

Стало известно, в каком формате хочет провести матч за шахматную корону с Яном Непомнящим.

По информации , Карлсен предложил разделить матч три сета. В каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк – четыре партии в рапид.

Если и после этого не будет выявлен победитель, то будут сыграны еще две блиц-партии.

Если по итогам двух сетов будет зафиксирована ничья (1:1), то играется решающий третий сет по тем же правилам.

По мнению Карлсена, такой формат придаст матчу за шахматную корону новый импульс, поможет привлечь новую аудиторию и спонсоров.

Изменения могут быть приняты 7 августа на конгрессе в индийском Ченнаи. Если идея Карлсен не будет одобрена, то он может отказаться от матча – тогда соперником Непомнящего станет Дин Лижэнь, ставший вторым в турнире претендентов-2022.