Ян Непомнящий: «По чисто шахматным качествам Дин Лижэнь едва ли уступает Карлсену. У него была колоссальная серия – 100 партий без поражений»

Российский гроссмейстер высказался о том, что Дин Лижэнь может стать его соперником в матче за шахматную корону в случае отказа действующего чемпиона мира .

– Если Магнус откажется, тебе придется играть с Дином Лижэнем. Как ты оцениваешь его в качестве потенциального соперника?

– В моем понимании, по чисто шахматным качествам (хотя, возможно, это будет громко сказано), он едва ли уступает Магнусу. У него есть, конечно, какие-то более сильные стороны, какие-то – более слабые.

У него была колоссальная серия: 100 партий без поражений против сильнейших соперников! В целом он неоднократно показывал в супертурнирах, что является очень сильным гроссмейстером. Но сейчас сложно оценивать, что могло бы быть и что было бы, если б не вмешалась пандемия, самоизоляция и так далее.

Например, сейчас людям очень сложно выезжать из Китая, и, по-моему, именно поэтому их сборная не примет участие в Олимпиаде, потому что логистически, насколько я понял, проще не участвовать, чем пройти двойной или тройной карантин.

Условно, им нужно прилететь в Пекин, две недели просидеть на карантине, потом прилететь в свой родной город и еще две недели изолироваться. Это плюс-минус месяц в карантине, и, видимо, они решили, что это слишком.

Несомненно, Дин Лижэнь – выдающийся шахматист, один из сильнейших на данный момент. Но я бы, честно говоря, пока не делил ничьих шкур, потому что решение, как я понимаю, еще не принято.

– Вроде бы, 20 июля оно ожидается.

– Насколько я понимаю, это Сутовский сообщил, что к 20 июля уже нужно дать ответ. Но, наверное, лучше все-таки спрашивать у президента ФИДЕ.

В любом случае, это непростое дело, нужно ждать новостей. Повторюсь: информации у меня не больше, чем у любителей шахмат, которые следят за новостями, – сказал Непомнящий.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?