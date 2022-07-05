Сергей Карякин: «В пандемию возросло количество онлайн-турниров. Люди играют там с утра до вечера – и тупеют»

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался об уровне игры на турнире претендентов в Мадриде, где победил российский шахматист .

– За счет чего Непомнящий порвал всех, набрав рекордные 9,5 очка?

– Тут совпало несколько факторов. Хорошая подготовка Яна. Небольшое везение – соперники-то играли ниже своих возможностей. Плюс Непомнящий из каждой партии выжимал максимум. В лучшей позиции всегда выигрывал. В худшей – добивался ничьей. Отсюда и результат.

– Владимир Крамник считает, что в целом уровень турнира в Мадриде был довольно посредственный. Разделяете мысль?

– Конечно! Во-первых, повлияла пандемия. В том же Китае до сих пор жесточайшие антиковидные ограничения. Когда месяцами сидишь в четырех стенах, это бесследно не проходит. Во-вторых, за период пандемии значительно возросло количество турниров в онлайн-шахматах. Люди играют там с утра до вечера – и тупеют.

Возьмем Алирезу Фируджу. Талантливый гроссмейстер. Но у меня в голове не укладывается, как во время турнира претендентов можно не спать почти всю ночь, играя по интернету буллет? Там у тебя 250 партий, каждая из которых длится минуту. А на следующий день выходишь играть классику, где должен принимать сложнейшие решения... Мозг не успевает перестроиться.

– Значит, это самый слабый турнир претендентов в истории?

– Ну-у... Не хочу обижать гроссмейстеров, игравших в Мадриде. Но я ждал каких-то новинок, свежих идей. Вместо этого – пустота. Низкий уровень игры. Ян-то допускал меньше всех ошибок. Остальные выглядели очень плохо. Впрочем, не будем забывать, что там не было таких прекрасных шахматистов, как и . Своей игрой они бы точно украсили турнир, – сказал Карякин.

В России заблокировали самый популярный шахматный сайт Chess.com. За что и при чем тут Карякин?