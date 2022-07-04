Карякин поздравил Непомнящего с победой в турнире претендентов: «Несмотря на общий низкий уровень игры, он продемонстрировал стабильность и желание побеждать»

поздравил Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов.

Сам Карякин не участвовал в турнире, так как ФИДЕ в марте дисквалифицировала его на полгода за поддержку спецоперации России на Украине.

«Поздравляю Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов! Несмотря на общий низкий уровень игры, он продемонстрировал стабильность и желание побеждать!

Это было особенно сложно после проваленного матча с . Теперь впереди новый матч, но вопрос согласится ли Магнус...» – написал Карякин в телеграме.

В матче на первенство мира Непомнящий должен встретиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Однако в декабре Карлсен заявил, что может отказаться от участия в матче за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не Алиреза Фиружа из Франции. Весной 2022-го он подтвердил, что все еще подумывает об отказе от матча.

Если Карлсен откажется, то потеряет титул чемпиона мира, а в матче за шахматную корону сыграют Непомнящий и Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Матч на первенство мира пройдет в 2023 году, место его проведения пока не выбрано.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?