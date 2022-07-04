Решение о том, будет ли Карлсен участвовать в матче за шахматную корону с Непомнящим, будет принято 20 июля

Решение о том, будет ли действующий чемпион мира участвовать в матче за шахматную корону против Яна Непомнящего, будет принято 20 июля.

Об этом сообщил генеральный директор Международной шахматной федерации ( ) Эмиль Сутовский.

«Мы не установили формальные сроки, но я бы сказал, что это будет 20 июля, когда празднуется Международный день шахмат. К этому моменту будет принято решение», – цитирует Сутовского Chess.com.

Ранее издание El Pais со ссылкой на источники, близкие к Карлсену и ФИДЕ, сообщило, что норвежец согласится защищать титул в апреле 2023-го в матче с россиянином Яном Непомнящим, если ФИДЕ изменит формат соревнования.

Ранее Карлсен предлагал проводить на турнире не только классические партии.

После декабрьского матча за шахматную корону, в котором Карлсен обыграл Непомнящего, он заявил, что может не выйти на защиту титула в следующий раз, если его соперником будет не Алиреза Фиружа из Франции. Весной Карлсен не исключал, что вообще откажется от матча.