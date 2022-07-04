Владимир Поткин: «Нет сомнений, что Карлсен не откажется от матча с Непомнящим, тем более Ян так уверенно одержал победу в Мадриде»

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал победу шахматиста на турнире претендентов в Мадриде.

«Перед началом турнира давлению как на фаворита больше всего был подвержен . После тех заявлений, что сделал в его адрес , и той ответственности, которую на него возложили окружающие, он не показал стремления к инициативе и привычной легкости в своих партиях.

Ян же шахматист опытный и у меня не было никаких сомнений, что у него хорошие шансы на победу в этом турнире. Во многом благодаря предыдущему удачному опыту, когда он одержал победу в Екатеринбурге, и, конечно, той колоссальной работе, которую он провел с командой при подготовке.

Плоды работы раскрылись именно в Мадриде. Особенно стоит отметить роль дебюта, своего рода каркаса. На старте Ян провел тяжелейшие партии в обороне против и , два раза сыграв вничью. После он одержал две победы над Яном-Кшиштофом Дудой и Фиружой – все это время Ян был уверен в дебюте, в «Русской партии», и набрать три очка из четырех на старте – это задало тон всему турниру.

Непомнящий растет как шахматист, увеличивает свой кругозор, шахматную эрудицию, но ему еще есть куда стремиться. Надеюсь, матч с Магнусом Карлсеном все же состоится – турнир претендентов подходит к концу, и Магнус должен объявить о своем решении на днях.

И если он перед началом возлагал все надежды на Фиружу, – а тот их не просто не оправдал, но и оказался внизу турнирной таблицы, – то нет сомнений, что Карлсен не откажется от матча с Непомнящим, тем более Ян так уверенно одержал победу в Мадриде. Такой матч станет большим праздником для всех любителей шахмат в России, а опыт предыдущей встречи увеличит шансы на победу нашего гроссмейстера», – рассказал Поткин.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?