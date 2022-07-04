Непомнящий идет на 7-м месте в рейтинге ФИДЕ, Карякин – 16-й, Карлсен лидирует

Российский шахматист Ян Непомнящий занимает седьмое место в июльском рейтинге ФИДЕ.
Всего в топ-30 входят шесть шахматистов из России. Лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
Июль
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864
2. Лижэнь Дин (Китай) – 2806
3. Алиреза Фиружа (Франция) – 2793
4. Фабиано Каруана (США) – 2783
5. Левон Аронян (США) – 2775
6. Уэсли Со (США) – 2773
7. Ян Непомнящий (Россия) – 2766
8. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2764
9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2760
10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760
11. Хикару Накамура (США) – 2760...
16. Сергей Карякин (Россия) – 2747
17. Александр Грищук (Россия) – 2745...
20. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...
24. Никита Витюгов (Россия) – 2722...
30. Андрей Есипенко (Россия) – 2708...
34. Даниил Дубов (Россия) – 2702
35. Евгений Томашевский (Россия) – 2702