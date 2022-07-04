Непомнящий идет на 7-м месте в рейтинге ФИДЕ, Карякин – 16-й, Карлсен лидирует

Российский шахматист Ян Непомнящий занимает седьмое место в июльском рейтинге ФИДЕ.

Всего в топ-30 входят шесть шахматистов из России. Лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ

Июль

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864

2. Лижэнь Дин (Китай) – 2806

3. Алиреза Фиружа (Франция) – 2793

4. Фабиано Каруана (США) – 2783

5. Левон Аронян (США) – 2775

6. Уэсли Со (США) – 2773

7. Ян Непомнящий (Россия) – 2766

8. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2764

9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2760

10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760

11. Хикару Накамура (США) – 2760...

16. Сергей Карякин (Россия) – 2747

17. Александр Грищук (Россия) – 2745...

20. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...

24. Никита Витюгов (Россия) – 2722...

30. Андрей Есипенко (Россия) – 2708...

34. Даниил Дубов (Россия) – 2702

35. Евгений Томашевский (Россия) – 2702