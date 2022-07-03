Тренер Непомнящего: «Вне зависимости от слов Карлсена, Ян был настроен на победу в турнире претендентов. Он достоин сыграть в матче на первенство мира, как никто другой»

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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о возможном матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

Сегодня Непомнящий победил на турнире претендентов в Мадриде и получил право сыграть матч за шахматную корону. Однако ранее Карлсен заявлял о возможном отказе от игры.

«Вне зависимости от того, что говорил Магнус, он (Непомнящий) был настроен на победу в турнире претендентов. Плюс чемпион мира высказал мнение, что матч с ним достоин сыграть Алиреза Фиружа.

Действительно, на конец прошлого года иранский гроссмейстер (с 2021 года он представляет Францию – Sports.ru) показывал качественную и где-то даже выдающуюся игру.

Поэтому не случайно, что Ян обыграл его три раза за последние два месяца. Один раз в Бухаресте и дважды в Мадриде. Это показало огромный настрой Яна на реванш с Карлсеном.

А победа на турнире претендентов еще раз доказала, что именно россиянин достоин сыграть в матче на первенство мира, как никто другой. И по игре, и по всем остальным составляющим», – отметил Поткин.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

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