Песков о Непомнящем на турнире претендентов: «Совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире»

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Дмитрий Песков Политика ФШР Шахматы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Ян Непомнящий занял первое место. Это значит, что через год он будет играть в матче на шахматное первенство с Магнусом Карлсеном.

Это совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире», – сказал Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные