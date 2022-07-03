Песков о Непомнящем на турнире претендентов: «Совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Ян Непомнящий занял первое место. Это значит, что через год он будет играть в матче на шахматное первенство с Магнусом Карлсеном.

Это совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире», – сказал Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?