Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий сыграет против Раппорта, Фиружа встретится с Лижэнем и другие партии

3 июля пройдут партии 13-го тура шахматного турнира претендентов. Россиянин встретится с венгром Рихардом Раппортом.

Для победы в турнире Непомнящему достаточно сыграть вничью.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

13-й тур

Начало – 16.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия)

(США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Алиреза Фиружа (Франция) – Дин Лижэнь (Китай)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – (США)

Турнирное положение: Непомнящий – 8,5, Лижэнь, Накамура – 6,5, Раджабов, Каруана – по 6, Раппорт, Дуда – по 5, Фиружа – 4,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.