Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий сыграет против Раппорта, Фиружа встретится с Лижэнем и другие партии

3 июля пройдут партии 13-го тура шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий встретится с венгром Рихардом Раппортом.
Для победы в турнире Непомнящему достаточно сыграть вничью.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
13-й тур
Начало – 16.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Хикару Накамура (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Алиреза Фиружа (Франция) – Дин Лижэнь (Китай)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США)
Турнирное положение: Непомнящий – 8,5, Лижэнь, Накамура – 6,5, Раджабов, Каруана – по 6, Раппорт, Дуда – по 5, Фиружа – 4,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.