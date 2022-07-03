«Карлсен – выдающийся чемпион, и думаю, что матч с Непомнящим состоится». Глава Федерации шахмат России об итогах турнира претендентов

В Федерации шахмат России (ФШР) прокомментировали победу гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

Сегодня россиянин получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Ранее тот заявлял, что может отказаться от игры за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не Алиреза Фиружа из Франции.

«Федерации, как журналистам и болельщикам, пока ничего не известно о том, состоится матч с Карлсеном или нет. Информация об этом может поступить либо от самих участников, либо от Международной шахматной федерации (ФИДЕ), но пока ее не было.

Согласно положению, если кто-либо из участников матча отказывается играть, то его заменяет шахматист, занявший второе место на турнире претендентов (сейчас это американец Хикару Накамура – Sports.ru). Так что тут все зависит от решения Карлсена», – заявила «Матч ТВ» пресс-атташе ФШР Этери Кублашвили.

«Любой матч на первенство мира связан с невероятного уровня напряжением. Допускаю, что у любого чемпиона мира просто может не хватить психоэмоциональных сил, чтобы бороться дальше. Но Карлсен – выдающийся чемпион, и, конечно, я думаю, что матч состоится. Он настоящий спортсмен.

Ян – большой молодец, он проделал огромную работу. Многие шахматные эксперты считали, что он закончился как большой шахматист из-за тяжелого поражения от Карлсена. Он сумел справиться с большой травмой и показал выдающуюся игру на турнире претендентов, не проиграв ни одной партии», – цитирует «Р-Спорт» главу ФШР Андрея Филатова.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?