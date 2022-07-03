«Это уже не тот Непомнящий, который был унижен Карлсеном». Гроссмейстер Смагин об итогах турнира претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Это уже не тот Непомнящий, который был унижен Карлсеном в предыдущем матче [за звание чемпиона мира]. Два раза выиграть турнир претендентов дорогого стоит. Та легкость, с которой он это сделал, говорит о его потенциале.

Другое дело, специфика матча на первенстве мира отличается от остальных поединков. Я надеюсь, Ян на своей шкуре уже почувствовал и будет другим с точки зрения психологии. В шахматах, на мой взгляд, Ян за последнее время здорово прибавил, сохранив свой стиль, что очень важно.

Для Карлсена этот матч не будет легкой прогулкой. Я считаю, у Яна ничуть не меньше шансов. Другое дело, много проблем возникнет с организацией матча, но это уже другая история», – сказал Смагин «Газете.Ru».

«Надеюсь, что Карлсен как великий спортсмен будет играть матч, и мы увидим игру Карлсен – Непомнящий, а все проблемы, которые при этом возникнут, будут решены», – цитирует Смагина ТАСС.

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