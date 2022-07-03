«Это уже не тот Непомнящий, который был унижен Карлсеном». Гроссмейстер Смагин об итогах турнира претендентов

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Это уже не тот Непомнящий, который был унижен Карлсеном в предыдущем матче [за звание чемпиона мира]. Два раза выиграть турнир претендентов дорогого стоит. Та легкость, с которой он это сделал, говорит о его потенциале.

Другое дело, специфика матча на первенстве мира отличается от остальных поединков. Я надеюсь, Ян на своей шкуре уже почувствовал и будет другим с точки зрения психологии. В шахматах, на мой взгляд, Ян за последнее время здорово прибавил, сохранив свой стиль, что очень важно.

Для Карлсена этот матч не будет легкой прогулкой. Я считаю, у Яна ничуть не меньше шансов. Другое дело, много проблем возникнет с организацией матча, но это уже другая история», – сказал Смагин «Газете.Ru».

«Надеюсь, что Карлсен как великий спортсмен будет играть матч, и мы увидим игру Карлсен – Непомнящий, а все проблемы, которые при этом возникнут, будут решены», – цитирует Смагина ТАСС.

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