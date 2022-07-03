«Думаю, что Карлсен вспомнил выходки Фишера. Не думаю, что он откажется от матча с Непомнящим». Карпов о матче за шахматную корону

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 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

«Ян показал блестящий результат. Что касается слов Магнуса Карлсена, что он может отказаться от встречи с победителем турнира претендентов, если это будет не Фиружа, то думаю, что он вспомнил выходки Фишера – решил так поиграть.

Не думаю, что он откажется от матча с Непомнящим», – заявил Карпов.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

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