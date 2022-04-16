Сергей Карякин: «Я считаю, Дворкович поступил некрасиво, что не проявил какую-то заботу, поддержку и допустил мое отстранение»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о взаимоотношениях с Аркадием Дворковичем, который возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода из-за высказываний на политическую тему.

– Как давно вы общались с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем?

– Давно. Начиная со всей этой истории, мы ни разу не общались. Хотя лично мы всегда хорошо общались. Никаких личных проблем у нас не было. Но потом, к сожалению, мы оказались по разные стороны баррикад.

– Как сейчас можете описать ваши отношения?

– Их нет. Ни я его не набираю, ни он меня. Хотя безусловно нам было бы что обсудить. Я считаю, что он поступил некрасиво, что не проявил какую-то заботу, поддержку и допустил мое отстранение. Может, у него какое-то свое мнение. Не знаю.

– Почему вы с ним не связывались?

– А что мне ему говорить? Если он выступает против меня и никак меня не поддерживает. Значит, это его мнение. Не буду его просить об этом, – сказал Карякин.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»