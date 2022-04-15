Сергей Карякин: «Гарантирую, что есть гроссмейстеры, которые на стороне России. Просто они не хотят выходить в публичную площадь, их могут не пустить на турниры»

Российский шахматист рассказал, что получает слова поддержки от других гроссмейстеров после своей дисквалификации.

Международная шахматная федерация ( ) дисквалифицировала Карякина на полгода из-за его высказываний на политическую тему.

– Доходит ли до вас негативная реакция от гроссмейстеров?

– По-разному. Пишут и слова поддержки. Просто они не хотят выходить в публичную площадь, не хотят информационной войны. Гарантирую, что есть гроссмейстеры, которые на стороне России.

– Не высказываются в вашу поддержку, потому что боятся, что их заденут санкции?

– Да. Во-первых, их могут просто не пустить на турниры. Это же массово практикуется. Если есть несколько равноценных шахматистов, и западный организатор должен выбрать, то, конечно, он выберет тех, кто с прозападной позицией, чем те, кто пророссийские.

– На каком этапе создание альтернативной ФИДЕ организации?

– Я считаю, что сама идея абсолютно правильная. Другое дело, что ее сложно реализовать. Особенно сейчас. Может быть, когда спецоперация закончится, будет легче.

Но какие я вижу подвижки. Во-первых, то, что РШФ перешла из Европейской шахматной ассоциации в азиатскую. Я тоже, можно сказать, сделал первый шаг, чтобы избавиться от зависимости от западных организаторов.

Надеюсь, что сам буду проводить турниры. Сейчас идут переговоры. Пока комментировать ничего не могу. Многое зависит не от меня.

И еще могу отметить позитивный момент, что сейчас работаю над созданием очень серьезной онлайн-платформы. Там будут проводиться турниры, обучение детей, авторские мастер-классы, — сказал Карякин.