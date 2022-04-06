Представитель ФИДЕ: «Санкции в отношении Карякина не могут быть продлены. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса, против него могут выдвинуть новые обвинения»

Представитель Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявил, что продление дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина невозможно.

Карякин был дисквалифицирован комиссией ФИДЕ по этике на шесть месяцев за поддержку спецоперации России на Украине и нанесение ущерба репутации шахмат. Сегодня шахматист заявил, что международная федерация будет добиваться дальнейшего отстранения.

«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Это свое право он до сих пор не использовал.

Эти санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него будут выдвинуты новые обвинения», – сказал представитель ФИДЕ.

Сергей Карякин: «Мой друг пранкер позвонил гендиректору ФИДЕ от имени министра спорта Украины. Тот рассказал, что будет добиваться моего отстранения»