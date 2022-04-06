Федерация шахмат России обжаловала решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике о дисквалификации гроссмейстера .

«Старший тренер мужской сборной России по шахматам, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплине отстранить Сергея Карякина от участия во всех турнирах ФИДЕ сроком на шесть месяцев, начиная с 21 марта 2022 года.

В этот день комиссия признала российского гроссмейстера виновным в нарушении статьи 2.2.10 Этического кодекса ФИДЕ и вынесла вердикт о его дисквалификации.

Апелляция подготовлена ведущими спортивными юристами с большим опытом», – сообщается на сайте ФШР.

Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев за поддержку спецоперации России на Украине и нанесение ущерба репутации шахмат.