Песков о создании альтернативы ФИДЕ: «Вряд ли это возможно в настоящий момент. Нужно попытаться выяснить позицию других стран»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею создания в России организации, альтернативной Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее с такой идеей выступил гроссмейстер Сергей Карякин, которого ФИДЕ дисквалифицировала на полгода за поддержку спецоперации на Украине.

«Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент, действительно, скажем так, до того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран.

Все-таки ФИДЕ – это старейшая и весьма, и весьма авторитетная организация. Да, в этой ситуации, как и многие, они все-таки, скажем так, замарали свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже все-таки спортивным организациям делать», – сказал Песков.

Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»