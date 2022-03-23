Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что будет создавать альтернативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Я после этих событий принял твердое решение, что я буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ.

Потому что то, что они сделали… Даже если они потом извинятся, даже если они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду создавать свою организацию. Я надеюсь, что меня услышат, что меня поддержат.

Мы создадим хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами. Все хорошее, что делает ФИДЕ, я говорю про розыгрыш чемпионата мира, про проведение турниров, мы это все перенесем в свою организацию с большим призовым фондом.

Мы будем ждать всех, кто захочет. Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня, уже с кем-то обсудил, какой-то поддержкой уже заручился. Плюс простые люди, а мне это очень важно, меня просят, говорят: «Давай делай, мы поддержим».

Так что не все можно решать только указанием сверху. Мне очень важно, чтобы простые люди меня поддерживали», – сказал Карякин.

Сергей Карякин: «Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода. Эти люди показали свою русофобию»