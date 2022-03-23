Анатолий Карпов: «Решение ФИДЕ дисквалифицировать Карякина абсолютно незаконное. Это начало конца международной федерации»

12-й чемпион мира по шахматам высказался о решении комиссии по этике ФИДЕ дисквалифицировать гроссмейстера на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Я считаю абсолютно незаконным решение комиссии по этике. У них нет таких прав дисквалифицировать шахматиста, тем более такого ранга. Я это определяю, как начало конца международной федерации.

Если Сергей это почувствовал и говорит о том, что готов создавать новую федерацию, то он почувствовал момент.

Изначально учредители и основатели Международной шахматной федерации выбрали девиз «Мы все одна семья». Вот сейчас этот девиз попирается действиями . Они забыли, где и по какому поводу они находятся», – сказал Карпов.

«Федерация России даже не попыталась защитить Карякина, как я понимаю. Я очень удивлен такой пассивной позицией Федерации шахмат России», – добавил Карпов.