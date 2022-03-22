Карякин о дисквалификации: «Не очень верю, что есть шансы в суде, но бороться нужно до конца. Если не получится, нужно думать о создании альтернативы ФИДЕ»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин предложил рассмотреть альтернативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода из-за его высказываний на политическую тему. Таким образом, гроссмейстер пропустит турнир претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля.

«Понимал, что это может случиться. После 2014 года было такое, что не приглашали на западные турниры. Но есть вещи, про которые ты не можешь не высказываться. Если бы отмотал время назад, то поступил бы так же.

Никакого ущерба шахматам я не нанес, после интервью поеду давать сеанс одновременной игры. Я сделал для шахмат больше, чем те, кто меня обвиняет. На самом деле кажется, что срок небольшой, но дело не в этом.

В июне будет турнир претендентов, если побеждаешь там, то выходишь на матч с чемпионом мира. Это сравнимо с тем, что спортсмена отстраняют от Олимпиады. Не знаю, что делать, долго готовился, тратил силу и энергию.

Будем подавать апелляцию, надеюсь, юристы помогут. Не очень верю, что есть шансы в суде, но бороться нужно до конца, все возможные законные методы испробую. Если не получится, то нужно думать о создании новой шахматной федерации, альтернативы ФИДЕ», – заявил Карякин.