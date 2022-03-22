Жена Карякина о дисквалификации мужа: «Жаль, что ФИДЕ так опозорила шахматы! Смешала шахматы с грязью и лицемерием!»

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Галия Карякина, супруга российского шахматиста Сергея Карякина, прокомментировала решение ФИДЕ дисквалифицировать спортсмена на шесть месяцев из-за его позиции по ситуации на Украине.

«Не всем дано играть в шахматы так, как это делает мой муж! Целая Международная шахматная федерация испугалась и решила не допускать Сергея до официальных турниров. Ребята из ФИДЕ надеются попасть в олимпийские виды спорта, заискивая и выслуживаясь перед МОК и другими спортивными организациями.

Другими способами не получается. Шахматы для меня всегда были особым видом спорта! Шахматы – это спорт для избранных, так говорила и считала я. Шахматы – это отличная игра! А ФИДЕ своей политикой уничтожила эту исключительность и возвышенность шахмат. Смешали шахматы с грязью и лицемерием! Жаль, что Международная шахматная федерация так опозорила шахматы!» – написала Карякина.

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