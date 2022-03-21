Александр Грищук: «Хотя я не согласен с Карякиным, но считаю, что у человека должно быть право высказывать свое мнение»

Российский гроссмейстер прокомментировал решение Международной шахматной федерации ( ) о дисквалификации на полгода.

Карякин был дисквалифицирован за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Хотя я лично с Сергеем не согласен, но считаю, что у человека должно быть право высказывать свое мнение.

Есть ли тут шахматные доводы? А какие, защиту Каро-Канн не играть? Когда впервые заговорили о возможной дисквалификации, я считал, что это маловероятно. Но в последнее время мне стало казаться, что, скорее всего, так и будет.

Поэтому я не могу сказать, что сейчас как-то чрезмерно удивлен. Поможет ли апелляция? Честно говоря, думаю, что шансов сыграть в турнире претендентов у Сергея фактически нет», – сказал Грищук.