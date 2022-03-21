Валуев о дисквалификации Карякина: «Не первый и не последний случай, когда отстраняют российских спортсменов. Политика давно прописалась в спорте»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение Международной шахматной федерации ( ) дисквалифицировать гроссмейстера Сергея Карякина на полгода.

Ранее Карякин поддержал спецоперацию России на Украине.

«Это не первый и не последний случай, когда российских спортсменов отстраняют от соревнований. Этого не должно быть, но, к сожалению, это происходит. Политика давно прописалась в спорте.

Знаю, что Сергей очень сильная личность. Он сможет перебороть даже такие неприятности», – сказал Валуев.

Сергей Карякин: «Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода. Эти люди показали свою русофобию»