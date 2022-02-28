Шахматисты из России и Беларуси будут выступать на соревнованиях без флага и гимна из-за ситуации на Украине

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отказалась от проведения соревнований в России и Беларуси на фоне ситуации с Украиной.

При этом на международных турнирах под эгидой ФИДЕ российские и белорусские шахматисты будут выступать без национального флага и гимна. Вместо них будет использоваться флаг или логотип шахматной федерации страны.

Ранее ФИДЕ сообщила о переносе Всемирной шахматной Олимпиады, которая должна была пройти в России в этом году.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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