Международная шахматная федерация (ФИДЕ) рассмотрит вопрос о проведении турниров в России на фоне ситуации с Украиной.

«Совет ФИДЕ выражает серьезную обеспокоенность в связи с текущей стремительно ухудшающейся геополитической ситуацией.

На своем внеочередном заседании совет ФИДЕ рассмотрит вопрос о проведении всех запланированных официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ в России», – заявили в международной федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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