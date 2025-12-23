Видео
Усман помогает Гейджи в подготовке к бою с Пимблеттом

Усман помогает Гейджи в подготовке к бою с Пимблеттом.

Джастин Гейджи пригласил в лагерь для подготовки к бою Пэдди Пимблеттом экс-чемпиона UFC Камару Усмана и легковеса Фареса Зиама.

Напомним, Гейджи и Пимблетт подерутся за временный пояс легкого дивизиона в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»

Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Все думают, что я побегу бороться. Но я буду биться в стойке»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Justin Gaethje
