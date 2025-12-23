Люк Рокхолд: «Царукян – проблема для Топурии. Его борьба слишком хороша»

Рокхолд считает, что Царукян опасен для Топурии.

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд высказался о возможном поединке Илии Топурии и Армана Царукяна .

«Арман точно будет проблемой для Илии. Его борьба слишком хороша. Мы действительно видели, насколько хорош Топурия в грэпплинге, но Царукян – элита», – сказал Рокхолд.

Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

Илия Топурия: «Кто сложнее для меня – Махачев или Царукян? Никто. Чувствую, что превосхожу всех по уровню навыков, знаний, храбрости и смелости»

Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»