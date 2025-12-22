Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»

Топурия считает, что Пимблетт и Гейджи заслуживают поединок за временный титул .

Чемпион UFC Илия Топурия считает, что Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт – лучшие кандидаты на поединок за временный пояс.

«Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона. Поздравляю их, но в конце концов им придется иметь дело с реальным чемпионом», – сказал Топурия.

Напомним, Гейджи и Пимблетт подерутся в главном событии UFC 324. Турнир пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

